Наташа Королева попалась на обмане с внебрачной дочерью (фото)

Наташа Королева за внебрачную дочь выдала сына своей подруги / Фото: Скриншот из YouTube

Многие не верят, что у Наташи Королевой есть внебрачная дочь. Профайлеры, проанализировав реакцию близких артистки во время эфира, отметили, что признание певицы для них не было новостью. Теперь СМИ поставили под сомнения фото, которые Наташа Королева предоставила в качестве доказательств.

Как пишет kp.ru, на самом деле Наташа Королева показала снимки с сыном своей подруги, сделанные в США.

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В Сети нашли фотографии и видео с Королевой в той же одежде и локации, что и на фото с якобы дочкой.

Например, как раз в этом комбинезоне певица позирует с ребенком. И локация похожа.

Наташа Королева в США / Фото: скриншот

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Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

А во влоге на YouTube в кадр попадает и коляска.

Подруга Наташи Королевой — владелица спа-салона в США Александра Петрич. Эта женщина довольно известная персона среди русскоязычной диаспоры Майами. Певица вместе с мамой посещают спа-салон подруги.

Отцом малыша является Рустам Каримов — бывший артист цирка Cirque du Soleil.

Что известно о дочери Наташи Королевой

Как рассказала певица, она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. По словам Королевой, девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

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