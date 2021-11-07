Наташа Королева призналась, какое событие изменило ее жизнь 32 года назад

Наташа Королева показала, как выглядела в 16 лет / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева родилась в Киеве, но ради мечты стать певицей она 32 года назад переехала в Москву. Этим воспоминанием артистка поделилась в Instagram.

Я помню, как все это было, горели мои глаза, как голову мне вскружила ноябрьская Москва! 7 ноября 1989 года поезд Киев-Москва привез меня в Москву. Блин, 32 года назад, как миг! Так что для меня 7 ноября — моя личная знаковая дата! – рассказала певица и показала фото, на котором ей 16 лет.

Наташа Королева / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Пост-ностальгию подписчики оценили. Многие стали писать, что певица почти не изменилась.

"Здорово! Да, годы бегут! Наташа, вы супер, так что все хорошо! Мы все вспоминаем прошлое! Пусть настоящее будет не хуже!"

"Радуйте и дальше свои творчеством"

"Вообще не изменилась!"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, в 1989 году Наташа Королева познакомилась с Игорем Николаевым. Вскоре в репертуаре певицы появился один из главных хитов Королевой – "Желтые тюльпаны".

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