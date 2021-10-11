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Почему на самом деле расстались Наташа Королева и Игорь Николаев – признание певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
11 октября, 14:51
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Прошло уже много лет с момента расставания Наташи Королевой и Игоря Николаева, но артистка до сих пор продолжает рассказывать об отношениях с первым супругом
Наташа Королева назвала причину развода с Игорем Николаевым
Наташа Королева назвала причину развода с Игорем Николаевым / Фото: Instagram

Наташа Королева и Игорь Николаев вместе прожили десять лет. Певица часто в своих интервью вспоминает отношения с первым супругом Игорем Николаевым и рассказывает ранее неизвестные факты. Теперь артистка решила поговорить о причинах развода с известным композитором. .

По мнению певицы, первый супруг допустил ошибку, когда попытался давить на нее — это и привело к разводу.

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У меня за спиной два брака, один десять лет, другой уже 20. В первом опыте партнер хотел меня под себя подстроить, изменить, и это получалось в юные годы. Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно, — поделилась певица в интервью Елене Ашаниной.

Наташа Королева и Игорь Николаев
Наташа Королева и Игорь Николаев / Фото: Instagram

Ранее Наташа Королева призналась, почему они с Игорем Николаевым не стали родителями. Для певицы тогда на первом месте была карьера и артистка не думала о детях.

Был период у Игоря, когда он очень хотел, но я была не готова. Знаете, я и к браку была не готова в 18 лет. Поэтому, когда он просил сильно детей, я не понимала: „Какие дети?!". Я сама была еще ребенком, – рассказывала в одном из своих интервью певица.

Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева развелись в 2001 году. В 2003 году Наташа Королева вышла замуж за Сергея Глушко. Пара воспитывает сына Архипа.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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