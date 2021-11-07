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Наташа Корольова зізналася, яка подія змінила її життя 32 роки тому

Еліна Пелешенко
7 листопада, 18:42
Наташа Корольова у себе в соцмережах опублікувала архівне фото та розповіла про свою особисту дату, яку вона святкує 7 листопада

Наташа Корольова показала, як виглядала у 16 років / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова народилася у Києві, але заради мрії стати співачкою 32 роки тому переїхала до Москви. Цим спогадом артистка поділилася в Instagram.

Я пам'ятаю, як усе це було, горіли мої очі, як голову мені замарила листопадова Москва! 7 листопада 1989 року поїзд Київ – Москва привіз мене до Москви. Блін, 32 роки тому, як мить! Тож для мене 7 листопада – моя особиста знакова дата! – розповіла співачка та показала фото, на якому їй 16 років.

Наташа Корольова / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Пост-ностальгію підписники оцінили. Багато хто почав писати, що співачка майже не змінилася.

  • "Здорово! Так, роки біжать! Наташо, ви супер, тож усе добре! Ми всі згадуємо минуле! Нехай сьогодення буде не гірше!"
  • "Радуйте і далі своєю творчістю".
  • "Взагалі не змінилася!"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, 1989 року Наташа Корольова познайомилася з Ігорем Ніколаєвим. Незабаром у репертуарі співачки з'явився один з головних хітів Корольової – "Желтые тюльпаны".

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