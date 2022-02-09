Наташа Королева рассказала о важных переменах в жизни 19-летнего сына: Уважаю его выбор

Наташа Королева рассказала, что сын решил начать самостоятельную жизнь / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева, которая недавно рассказала о новом увлечении Тарзана, поддерживает решение Архипа начать самостоятельную жизнь.

Конечно, я ему дам сумму на задаток. Потому что снять квартиру в Москве – это сейчас удовольствие дорогое, – сказала певица в комментарии Sobesednik.ru

Наташа Королева с Архипом / Фото: Instagram

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По словам Королевой, Архип мог съехать и раньше, однако не сам был к этому готов.

Я отпускаю его без тревоги. Потому как знаю: Архип с правильным пониманием жизни. За это нужно сказать "спасибо" папе, нашей няне, которая с ним с двух лет, мне, бабушкам… Мы все вложили в него правильные жизненные ценности

Наташа Королева с сыном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица отметила, что сейчас ее сын уже начал сам зарабатывать. Он преподает японский язык. За одно занятие сын Королевой берет 5 тысяч рублей (1 800 гривен).

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Я уважаю выбор своего сына. Это касается всего. Даже, если его выбор, может, и неправильный, но он – его! Я не должна мешать ему ошибаться. Если Архип не научится ошибаться, то будет тепличным созданием. А мне надо, чтобы он был пацаном. Потом ему будет гораздо проще и легче по жизни!

О личной жизни Архипа певица не любит говорить. Ранее она опровергла слухи о скорой свадьбе Архипа со стриптизершей.

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Ранее сын Наташи Королевой не смог спеть песню в эфире шоу. Ситуацию пришлось спасать певице