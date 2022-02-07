Тарзан больше не занимается стриптизом: Королева рассказала о новом увлечении мужа

В Сети не раз обсуждал художественный талант Тарзана. Теперь же муж Наташи Королевой решил заняться написанием картин и уже даже организовал свою выставку

Наташа Королева рассказала о переменах в жизни мужа / Фото: instagram.com/koroleva__star

У себя в соцсетях Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) в прошлом году регулярно делился картинами, который написал. В этом же году Тарзан решил провести первую персональную выставку своих работ. На мероприятии, которое состоялось вчера, присутствовала семья Сергея – жена Наташа Королева и сын Архип.

Певица в интервью журналистам Sobesednik.ru призналась, что очень гордится своим мужем.

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У Сережи все, за что он не берется, получается прекрасно. Он все делает на высоком уровне. Я думаю, что его начало художника очень перспективное, – сказала артистка

Наташа Королева опубликовала новое фото с Тарзаном / Фото: instagram.com/koroleva__star

Как рассказала Королева, в жизни мужа произошли кардинальные перемены - он решил распрощаться со стриптизом.

Стриптиз по большому счету – та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии. Давайте будет честными. Да, Сережа в прекрасной форме. Но ему 8-го марта будет 52 года. Я понимаю, конечно, что можно и до 70 лет, но у него у самого уже нет желания. Он занимался таким родом деятельности, потому что ему нравилось самому. Он горел стриптизом, ему было в кайф, но время идет, ситуация меняется, он меняется. Я, думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности. Он красиво закончил, с красивым шоу — к 50-летию. Успел сделать до пандемии!

Ранее Тарзан уже признавался, что готов выставлять на продажу свои картины. К слову, ранее работы мужа Наташи Королевой не раз становились поводом для обсуждений. В Сети некоторые предполагали, что это просто картины по номерам. Сам Глушко никак это не комментирует.

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Недавно муж Наташи Королевой высказался против отношений сына со стриптизершей.