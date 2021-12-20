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19-летний сын Наташи Королевой женится на стриптизерше? Певица ответила на слухи

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 13:48
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Сын Наташи Королевой и Тарзан уже больше года встречается со стриптизершей по имени Мелисса. В Сети регулярно ходят слухи о скорой свадьбы сына певицы
Наташа Королева рассказала, что происходит в личной жизни сына Архипа
Наташа Королева рассказала, что происходит в личной жизни сына Архипа / Фото: Instagram

Тарзан не в восторге от выбора Архипа и считает, что в жизни сына еще будет много девушек. Наташа Королева тоже не спешит принимать в семью избранницу сына. Она отмечала, если Архип решится жениться, она не будет против, но назвала одно условие.

Сам Архип не спешит комментировать слухи о своей личной жизни, хоть иногда появляется информация, что он женился на Мелиссе. Нарушила молчание Наташа Королева и прокомментировала слухи о семейном положении сына.

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Она не невестка, сын — холостой! Они обручены, но не женаты же. Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете и слава Богу! У него есть третий этаж — гнездо. В этом гнезде, что там происходит, я не знаю, туда разные птицы залетают и вылетают, я не вмешиваюсь, это неправильно вмешиваться в жизнь сына, – сказала певица в комментарии журналистам "Ты не поверишь".

Сын Наташи Королевой и его девушка
Сын Наташи Королевой и его девушка / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Известно, что сын Наташи Королевой встречается со стриптизершей Мелиссой Фокс. Пара познакомились в компании общих друзей. Поначалу девушка не знала, что ее парень – сын звездных родителей. Архип сделал Мелиссе предложение еще в феврале, в День святого Валентина, через семь месяцев после знакомства.

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