Наташа Королева сбежала со дня рождения подруги, чтобы не комментировать высказывания мужа-рашиста

Тарзан втянул Наташу Королеву в новый скандал / Фото: instagram.com/koroleva__star

Мама Наташи Королевой и старшая сестра певицы уже отписались от родственника-рашиста после его высказываний о звертствах в Буче. Сама певица никаких комментариев о скандале в семье не давала. На днях Наташа Королева появилась на дне рождения своей подруги Эвелины Бледанс. Как пишет kp.ru, певица была не в самом лучшем настроении, отказывалась общаться с журналистами и поспешно покинула светское мероприятие.

/ Фото: Скриншот из YouTube

Реклама

В российских СМИ не первый день обсуждают, что Наташа Королева и Тарзан находятся на грани развода. Причиной разногласий в семье стала война в Украине.

Наташа Королева и Сергей Глушко / Фото: Facebook

По слухам, певица выступает против российской агрессии и поддерживает Украину, хоть публично до сих пор никаких заявлений не сделала. В то же время Тарзан является поклонником "русского мира" и поддерживает убийства украинцев.

Реклама

Самые свежие новости и обновления вы можете найти в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.