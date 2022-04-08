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Королева разводится с рашистом Тарзаном после его высказываний? Директор певицы ответила

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 11:32
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Публикация мужа Наташи Королевой в поддержку оккупантов спровоцировала скандал в семье певицы
В Сети заговорили о разводе Наташи Королевой и Тарзана
В Сети заговорили о разводе Наташи Королевой и Тарзана / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева до сих пор ничего не сказала о российской агрессии. А вот ее муж Тарзан активно поддерживает кровавую политику Путина. После очередной его публикации, в которой он восхвалял оккупантов, мама Королевой отписалась от зятя. То же самое сделала и сестра Наташи Королевой, которая выступает против войны в Украине.

Теперь же в росСМИ стали говорить, что певица разводится с мужем из-за разных политических взглядов. По информации журналистов, в семье Королевой уже не раз возникал разногласия касаемо вопросов отношений России и Украины, а во время войны стало просто невозможно держать нейтралитет.

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Наташа Королева с мамой и мужем
Наташа Королева с мамой и мужем / Фото: instagram.com/koroleva__star

Директор певицы Марина Наринская прокомментировала слухи. В комментарии Blitz она ответила, что ничего не знает о скандале в семье Королевой.

Я в первый раз об этом слышу, у меня нет такой информации

Отметим, с начала войны Наташа Королева не появляется на публике и в соцсетях единственное что публикует – это анонсы предстоящих концертов. О таких публикациях уже успел высказаться Дмитрий Гордон.

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К слову, рано или поздно Наташе Королевой придется нарушить молчание. Ей предстоит прокомментировать не только свою позицию касаемо российской агрессии, но и рассказать об отношениях в семье. Ведь до войны певица часто показывала какая у нее дружная семья.

Элина Пелешенко
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