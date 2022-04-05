Рашист Тарзан подставил Наташу Королеву, отрабатывая заказ Кремля

Пока Наташа Королева молчит о войне в Украине, ее муж Тарзан активно записывает видео, поддерживая российскую агрессию

Муж Наташи Королевой распространяет фейки о войне в Украине / Фото: Скриншот из YouTube

После публикаций Тарзана Наташа Королева может забыть о мечтах приехать в Украину. Муж певицы активно продвигает пропаганду у себя в Сетях и поддерживает убийц украинцев – российскую армию.

Мужу Королевой видимо так хочет светиться на российском ТВ и участвовать в концертах Кремлях, что готов на все. Даже подставить свою жену, которая избегает темы нападения России на Украину.

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Тарзан у себя в Instagram повторил риторику Кремля, что фото из Бучи якобы фейк.

Привет всему здравомыслящему человечеству. Будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире. Тот жуткий фейк, который пытаются навесить, пытаются очернить образ русского солдата, этому могут верить даже не люди, а существа, которые совсем не понимают менталитет русского человека, русского солдата, – выдал муж Королевой.

Украинцы не прошли мимо такой речи Тарзана и пригласили стриптизера приехать в Украину и увидеть все своими глазами.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

К слову, старшая сестра Наташи Королевой высказывается в поддержку Украины и часто постит патриотический контент.

Ранее Дмитрий Гордон высказался о Наташе Королевой.

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