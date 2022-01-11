Наташа Королева в купальнике показала, как выглядит ее фигура без фотошопа (видео)

Наташа Королева показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташу Королеву часто критикуют в Сети. Достается ей, как и многим звездам, за большое количество ретуши на фото. Сама певица никак не комментирует негативные комментарии, но дает новый повод для обсуждений.

К слову, артистка иногда публикует фото и видео без обработки. Вот как раз на отдыхе в США тот случай, когда Наташа Королева решила показать свою фигуру без фотошопа.

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/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Подхудеть, подхудеть, подхудеть! Сереженька, мне надо подхудеть. Тут кусочек, тут кусочек. Это все новогодний оливье! – сказала певица

Наташа Королева в одном из интервью призналась, что иногда набирает лишние килограммы из-за постоянных гастролей и съемок. Однако ей быстро удается приходить в форму.

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Я периодически двигаюсь туда-сюда. Килограмма три наберу и столько же спущу. Специальных глобальных диет я не придерживаюсь. Мне бы, наверное, хотелось быть килограмм 58. Это, по-моему, идеальный вес. Но у меня не получается. Я вешу 60 и 60 с копейками, – говорила певица.

Ранее Наташа Королева опубликовала видео, как поет "Желтые тюльпаны" без фонограммы.