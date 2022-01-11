Як виглядає фігура Наташі Корольової без фотошопу – фото співачки у купальнику

Наташа Корольова показала фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташу Корольову часто критикують у Мережі. Дістається їй, як і багатьом зірок, за велику кількість ретуші на фото . Сама співачка ніяк не коментує негативних коментарів, але дає новий привід для обговорень.

До слова, артистка іноді публікує фото та відео без обробки . Ось саме на відпочинку в США той випадок, коли Наташа Корольова вирішила показати свою фігуру без фотошопу

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/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Схуднути, схуднути, схуднути! Сергійко, мені треба схуднути. Тут шматочок, тут шматочок. Це все новорічне олів'є! – сказала співачка.

Наташа Корольова в одному з інтерв'ю зізналася, що іноді набирає зайві кілограми через постійні гастролі та зйомки. Проте їй швидко вдається повертатись до форми.

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Я періодично рухаюся туди-сюди. Кілограма три наберу і стільки ж спущу. Спеціальних глобальних дієт я не дотримуюсь. Мені б, напевно, хотілося бути кілограм 58. Це, на мою думку, ідеальна вага. Але в мене не виходить. Я важу 60 та 60 з копійками, – говорила співачка.

Раніше Наташа Корольова опублікувала відео, як співає "Желтые тюльпаны" без фонограми.