Наташу Королеву не узнали на новом видео: Что с лицом?

Наташа Королева показала видео без фотошопа / Фото: instagram.com/koroleva__star

Но без негативных комментариев не обходится. Наташа Королева игнорирует весь хейт в Сети и наслаждается отдыхом с супругом и друзьями.

У себя в Instagram певица рассказала, что очень довольна выбранным отелем. Правда, нашла артистка и недостатки отдыха "все включено". По словам Наташи Королевой, такой отдых негативно может сказаться на фигуре.

Пока в комментариях одни восхищались позитивом певицы и желали хорошего отдыха, другие вновь критиковали Наташу Королеву. В Сети стали писать, что певицу на видео не узнать.

"Такое лицо отекшее"

"Кошмар, что с лицом?"

"Хвостики зачем...чтобы казаться моложе"

К слову, в Сети часто артистку критикуют певицу за использовании фильтров в соцсетях. Наташа Королева предпочитает не отвечать на негативные комментарии, а просто делится новыми фото и видео.

Достается от пользователей соцсетей и близким певицы. В Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки, кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее.

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