Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн

Признания Пустовит

Все о Met Gala-2021

Ефремов теряет зрение

Бритни удалила Insta

МакSим впервые о коме

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

В Сети высмеяли новое видео Наташи Королевой и Тарзана в отеле: Какая пошлость

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
15 сентября, 14:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Каждая публикация Наташи Королевой становится поводом для обсуждения. Видео с отдыха в Турции не стало исключением
Наташа Королева показала видео с отдыха в Турции
Наташа Королева показала видео с отдыха в Турции / Фото: instagram.com/koroleva__star

Популярная певица, которая недавно рассказала о личной жизни сына, сейчас вместе с супругом проводит время в Турции. Наташа Королева решила поделиться видео с отдыха, но нарвалась на критику.

На видео певица в розовых леггинсах и солнцезащитных очках заходит в номер отеля в сопровождении супруга. Певица удивилась декорированию комнаты и отметила романтичную атмосферу.

Решили немного продлить лето и спонтанно махнули в Турцию в уютный отель, – подписала публикацию певица.

Реклама

Но в комментариях подписчики вновь раскритиковали Наташу Королеву. Многие назвали видео показухой, другим не понравился наряд артистки.

  • "Показуха одна. Одним словом артисты"
  • "Счастье на камеру – несчастье. Зачем?"
  • "Какая пошлость, типа два влюбленных. А сколько рогов друг другу сделали"
Реклама

Напомним, Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в семейной драме Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Реклама

Другие новости о певице:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Украинская победа
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять