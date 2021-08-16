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Наташу Королеву приняли за молодую подругу ее сына (фото)

Инна Петрова
16 августа, 12:22
Певица поделилась фотографиями, сделанным она пляже. Она вместе с 19-летним Архипом училась серфингу в Майами

Наташа Королева показала новые фото со своим сыном / Фото: instagram.com/koroleva__star

На фото, которые Королева опубликовала в Instagram-профиле, она позирует в костюме для серфинга. Рядом со звездой ее сын и две доски, а позади – прекрасный морской пейзаж.

Спасатели Малибу, – коротко подписала фотографию Наташа Королева.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

В комментариях поклонники артистки соревнуются не только в комплиментах, но и в менее приятных словах. Так, кому-то не понравились усы Архипа, а кто-то отметил красоту Натальи, написав, что она выглядит как подруга своего сына:

  • "Наташа, вы смотритесь как молодая девушка и парень"
  • "Какая копия Тарзана"
  • "Мальчик копия мамочка. Красавец"
  • "Усы девственника пусть побреет, это ужас. В Америке особенно"

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

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