Наташу Королеву приняли за молодую подругу ее сына (фото)

Наташа Королева показала новые фото со своим сыном / Фото: instagram.com/koroleva__star

На фото, которые Королева опубликовала в Instagram-профиле, она позирует в костюме для серфинга. Рядом со звездой ее сын и две доски, а позади – прекрасный морской пейзаж.

Спасатели Малибу, – коротко подписала фотографию Наташа Королева.

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В комментариях поклонники артистки соревнуются не только в комплиментах, но и в менее приятных словах. Так, кому-то не понравились усы Архипа, а кто-то отметил красоту Натальи, написав, что она выглядит как подруга своего сына:

"Наташа, вы смотритесь как молодая девушка и парень"

"Какая копия Тарзана"

"Мальчик копия мамочка. Красавец"

"Усы девственника пусть побреет, это ужас. В Америке особенно"

Скриншот: instagram.com/koroleva__star

Скриншот: instagram.com/koroleva__star