Наташу Корольову порівняли з молодою подругою її сина (фото)

Наташа Корольова показала нові фото зі своїм сином / Фото: instagram.com/koroleva__star
На фото, які Корольова опублікувала в Instagram-профілі, вона позує в костюмі для серфінгу. Поруч із зіркою її син і дві дошки, а позаду – прекрасний морський пейзаж.
Рятувальники Малібу, – коротко підписала світлини Наташа Корольова.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
У коментарях прихильники артистки змагаються не лише в компліментах, але й в менш приємних словах. Так, комусь не сподобалися вуса Архипа, а хтось зазначив красу Наталії, написавши, що вона виглядає як подруга свого сина:
- "Наташа, ви виглядаєте як молода дівчина і хлопець"
- "Яка копія Тарзана"
- "Хлопчик копія матуся. Красень"
- "Вуса незайманого нехай поголиться, це жах. В Америці особливо"
До речі, публікації Наташі Корольової не так часто хвалять. Зазвичай у Мережі артистку критикують за використання фільтрів. Наташа не відповідає на негативні коментарі, а просто ділиться новими фото і відео.
Яких зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:
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