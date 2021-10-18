Нателла Крапивина, которая отказалась быть продюсером Лободы, обратилась к певице в ее день рождения (фото)

Экс-продюсер Лободы поздравила ее с днем рождения / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Этим летом Нателла Крапивина заявила о прекращении сотрудничества со Светланой Лободой. Они работали вместе больше 10 лет.

Сегодня певица празднует 39-летие и, кстати, рассказала нам, как много работать и не сойти с ума.

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Крапивина поздравила свою бывшую подопечную с днем рождения трогательным постом в Инстаграм.

Мы прошли с тобой спина к спине так много лет. И ничто никогда этого не изменит. Ты – мой друг, мой родной человек, ты – my partner in crime, – написала в соцсети Нателла Крапивина.

Продюсер также опубликовала несколько архивных фотографий с Лободой. Чтобы посмотреть их, свайпайте влево:

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После того, как Нателла Крапивина объявила о своем "уходе" от Лободы, в соцсетях пользователи строили догадки и обсуждали слухи – что же стало причиной такого поступка продюсера.

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Многие подозревали, что Светлана и Нателла поссорились, но подтверждения этой информации нет. LOBODA вскоре заявила, что нового продюсера у нее не будет.

Исполнительница также осудила Крапивину, когда та назвала Киркорова и весь российский шоу-бизнес "цирком уродов".

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