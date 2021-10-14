Не было денег на операцию: Олег Винник потерял близкого человека из-за рака и отсутствия средств

Олег Винник впервые рассказал о болезненной потере / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
В прошлом году Олег Винник, который будет судить финал шоу "Співають всі!", переболел коронавирусом. И хотя недуг он перенес в легкой форме, после выздоровления ему пришлось несколько раз проходить реабилитацию.
Тогда вся команда Винник слегла почти одновременно. Оказывается, в коллективе случилось горе – от осложнений умерла молодая работница.
Олег Винник впервые рассказал, как пережил эту трагедию.
Ты заходишь ночью в офис, включаешь свет, идешь по коридору. Ее кабинет открыт – мы работали вместе, но я никогда не говорил с ней о личном, – вспомнил Олег Винник в интервью. – Она просила коллегу привезти ей в больницу компьютер, говорила, что тратит там время, хочет работать. Он везет ей компьютер, а она умирает.
И это не единственная тяжелая потеря в жизни певца. Сейчас он успешный, но были времена, когда из-за нехватки средств Олег не смог спасти близкого человека.
Когда умирал твой родной человек, тебе нужно было 50 тысяч евро на операцию. Рак. У меня этих денег не было. И мой близкий человек умер, – поделился болезненными воспоминаниями артист.
С тех пор Олег Винник пообещал себе, что деньги у него будут всегда.
Смотрите новое эксклюзивное интервью с Олегом Винником:
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