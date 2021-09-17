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Олег Винник написал песню для своей бэк-вокалистки Таюне и заговорил о ее сольной карьере

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
17 сентября, 20:30
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Неизменная бэк-вокалистка "повелителя волчиц" Олега Винника скоро может начать сольную карьеру. Артист написал для певицы авторскую песню и хочет, чтобы у нее был свой репертуар
Таюне и Олег Винник
Таюне и Олег Винник / Фото: пресс-служба, instagram.com/taunetaisia

Певец Олег Винник, к которому с признанием обратилась актриса Виталина Библив, рассказал, что во время карантина занимался написанием новых песен. Часть из них он представит в своем всеукраинском туре, который артист возобновил после паузы в прошлом году из-за пандемии. Как признался сам Винник, один из новых треков – это сольная песня для его бэк-вокалистки Таюне (настоящее имя – Таисия), которую она уже успела презентовать.

Об этом Олег Винник рассказал в новом выпуске "Ранок з Інтером", который был опубликован на YouTube. И, судя по всему, артист вовсе не боится "отпустить" Таюне.

У меня есть такое чувство, что это может произойти. Таюне мне не чужая: это человек, который со мной постоянно на сцене, мы тысячи концертов проехали, столько всего пережили вместе. Я знаю, что люди ее любят, они поют ее песни вместе с ней. Поэтому я буду делать все, чтобы у нее был свой репертуар, альбом, чтобы она могла зарабатывать на этом поприще себе на хлеб, – рассказал Олег Винник.

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Олег Винник рассказал, что написал песню для Таюне
Олег Винник рассказал, что написал песню для Таюне / Фото: instagram.com/taunetaisia

Смотрите эксклюзивное интервью с Олегом Винником в программе "Зірковий шлях":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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