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Финал масштабного шоу Співають всі! будет судить Олег Винник

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 октября, 14:04
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В субботу, 16 октября, зрители телеканала "Украина" увидят грандиозный финал талант-шоу "Співають всі!". За победу в проекте и денежный приз в размере полмиллиона гривень будут соревноваться 14 участников, набравших наибольшее количество голосов в отборах
Финал масштабного шоу «Співають всі!» будет судить Олег Винник
Финал масштабного шоу «Співають всі!» будет судить Олег Винник / Фото: телеканал "Украина"

По словам Олега Винника, с правилами масштабного шоу он ознакомился непосредственно на съемочной площадке. Певец знал, что среди звездной сотни увидит много своих коллег, но не думал, что будет так волнительно выступать перед ними.

Мне говорили ознакомиться с форматом, но я специально этого не делал – хотел прийти и просто окунуться в совершенно новый для меня проект. Это гораздо лучше – не проще или сложнее, а честнее, все по-настоящему. Первое впечатление незабываемое – выходишь на сцену, а перед тобой вся сотня. И тут закрадывается мысль – меня сейчас тоже будут оценивать! – говорит Олег Винник.

Жюри шоу "Співають всі"
Жюри шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Но оценивать выступление артиста его коллеги не будут, а вот петь и подтанцовывать – еще как. И, конечно же, всей сотней будут выбирать победителя масштабного шоу.

Я всегда говорю, что наша страна очень богата талантами. Такое впечатление, что человек только родился и уже поет. Это очень круто! Поверьте, я много стран объездил, но именно у нас каждый год появляется такое огромное количество талантливых людей. Кто же станет победителем шоу "Співають всі!" – включайте телеканал "Украина" в эту субботу и все узнаете, – интригует Олег Винник.

Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Смотрите грандиозный финал шоу "Співають всі!" в эту субботу, 16 октября, в 21:00 на телеканале "Украина". Все выпуски также доступны эксклюзивно на OLL.TV!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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