На хлеб заработает и жену на море свозит: мама Дантеса призвала всех прийти на концерт сына (видео)

Мама Владимира Дантеса попросила фанатов прийти на его концерт. / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Мария Алексеевна, так зовут маму артиста, попросила фолловеров Дантеса прийти на его концерт, чтобы он смог свозить жену на море. В то же время сам муж Нади Дорофеевой, который назвал лучших стендаперов Украины, признался, что он не просил маму приглашать поклонников на шоу – это была полностью ее инициатива.

Женщина перед камерой появилась в черном худом оверсайз с белыми надписями, спрятав руки в кармане.

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Не для себя прошу, а для сыночка. Вам ничего не стоит сходить на его концерт, а ему будет приятно, – сказала Мария.

Дальше мама Дантеса в шутку пожаловалась, что ее сын не может свозить свою жену на море, куда Надя уже так давно мечтает попасть.

Он на хлебчик заработает. И жену свою, Надюшеньку, на море свозит. Девочка никогда моря не видела. Все океаны и океаны, – добавила Мария.

В конце Алексеевна сказала, что уже купила себе билет и еще раз попросила поддержать ее сына.

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В комментарии к видео артист написал, что ему очень приятно волнение мамы, однако места на "сверхпопулярное мероприятие" уже почти распроданы. Но все же артист посоветовал послушаться его маму и прийти на шоу.

Муж Дорофеевой отметил, что концерт состоится со всеми карантинными ограничениями, так как город находится в красной зоне. Владимир добавил, что вся его команда вакцинирована.

Пользователи Сети не остались в стороне призыва мамы Дантеса и прокомментировали пост, который однозначно их развеселил. Также фолловеры отметила сходство мамы и сына:

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Это так мило и душевно. Я выезжаю.

Это лучшее, что я когда-то видела. Вы супер. Маму срочно на должность рекламодателя.

Вова, это хит!

Лучшая! Вот как нужно поддерживать сына.

Бедная Надя, моря не видела.

Вова, это запретный прием.

Фото: Instagram/vladimirdantes

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