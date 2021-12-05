Не в своем теле: знаменитости, которые сменили пол (фото до и после)

Знаменитости, которые сменили пол

Сменить пол – отчаянный шаг, особенно, когда ты человек публичный. Однако, некоторые звезды все же решили поддаться своему внутреннему "Я".

Брюс Дженнер – Кейтлин Дженнер

Брюс Дженнер был широко известен миру, как высококлассный спортсмен и примерный семьянин, который более 20 лет был в браке с Крис Дженнер. Имея детей, славу и большие деньги, Брюс оставался глубоко несчастным в душе и мечтал стать женщиной. Дженнер совершила каминг-аут в 2015 и стала самой известной трансгендерной женщиной в мире.

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Брюc Дженнер с Ким Кардашьян до и после смены пола / Фото: Getty Images

Борис Апрель (Круглов) – Зианджа

Имя Бориса Апреля стало известно на всем постсоветском пространстве после участия в телепроекте "Фабрика звезд" . В начале своей карьеры Борис отличался от других певцов не только вокальными данными, но и образом. О своем решении сменить пол Борис заявил в 2014 году. После операции певица решила показать себя в новом образе Зианджи и сейчас успешно строит карьеру в украинском шоу-бизнесе.

Борис Апрель сменил свой образ на Зианджу

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Эллен Пейдж – Эллиот Пейдж

Фанаты были в недоумении, когда голливудская актриса заявила о том, что уже давно некомфортно чувствует себя в теле женщины. Как оказалось, Пейдж задумывалась о смене пола с детства и всегда ощущала себя мальчиком. С 2020 года Эллиот начал гормональную терапию и удалил грудь. Актер боялся, что каминг-аут разрушит его жизнь, но все же сделал этот шаг. Стоит отметить, что после этого карьера актера стремительно пошла вверх и он стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time.

Эллиот Пейдж / Фото: Getty Images, instagram.com/elliotpage

Валентина Сампайо

Сложно поверить, но эта высокая шатенка когда-то была мальчиком. Модель широко прославилась на весь мир благодаря своему участию в показах Victoria's Secret, став первой девушкой-трансгендером на подиуме бренда. Валентина не любит говорить о своем прошлом и даже не называет своего прежнего имени.

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Валентина Сампайо не рассказывает о своем прошлом

Дэррел Уоллс – Айсис Кинг

Еще одна популярная модель, сменившая пол – Айсис Кинг. Свою карьеру в мире Дэррел начинал в проекте "Топ-модель по-американски". Уже тогда парень представился Айсис Кинг, носил женскую одежду и, в целом, был девушкой. После окончания шоу мужчина решился на смену пола и сделал операцию. Сейчас Кинг успешная дизайнер одежды и аксессуаров и ей больше не приходится скрывать свою истинную натуру.

Айсис Кинг сменила пол после проекта / Фото: Wikipedia

Честити Боно – Чез Боно

В 13 лет девочка по имени Честити стала ощущать себя не такой, как все и задумывать о том, чтобы стать мужчиной. Мать девочки, певица Шер, была в шоке, когда в 18 лет она сообщила о своей гомосексуальности и намерениях сделать операцию. Несмотря на негативное отношение семьи и общественности, Честити все же решилась на смену пола. О своем непростом решении и проделанном пути Чез Боно рассказал в своей книге.

Чез Боно / Фото: Getty Images, Pinterest

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