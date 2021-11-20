Неловкое молчание и работа в огороде: все о знакомстве Огневич с родными участников Холостячки-2

Как прошел 10 выпуск шоу "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В нашем материале мы коротко расскажем вам о том, как прошел 10-й эпизод шоу "Холостячка-2" – самые яркие моменты выпуска, в котором Злата Огневич познакомилась с семьями претендентов на ее сердце.

Семья Андрея

На этой неделе первым со своими родными Злату знакомил Андрей Хветкевич. И это знакомство было необычным. Андрей представил Злату своим маме и брату, после чего все вместе они занялись...скалолазанием.

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Оказалось, что семья Андрея любит активный отдых. Злата была в восторге от идеи попробовать взобраться на скалу, тем более в такой приятной компании.

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Далее был обед на природе, во время которого мама Андрея вручила Злате несколько баночек с вареньем собственного приготовления. Злата оценила подарки, после чего настало время общения тет-а-тет.

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Мама Андрея поделилась историей о непростых родах сына. Он родился 8 марта, и в тот момент врачи отвлеклись на празднование Международного женского дня. По словам матери Хветкевича, Андрей "застрял", и врачам пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы достать ребенка из лона матери.

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Поэтому всю жизнь мама переживает за Андрея, так как первый год жизни он постоянно находился под наблюдением у врачей.

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Далее Злата пообщалась с родным братом Андрея. Мужчине не понравилось, что Злата, по его мнению, на все вопросы отвечала такими фразами, которые "он хотел бы услышать". По мнению брата Хветкевича, Злата не была до конца искренней.

Семья Макса

Максим Тарапата познакомил Злату со своей мамой, своими двоюродными сестрами и дядей с супругой. Злата удивилась, что ее ждало близкое общение с такой большой семьей. К слову, отец Макса ушел из семьи. Примером для подражания он считает отношения своего родного дяди со своей супругой.

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Злата успела пообщаться с дядей, мамой и сестрами Макса. И если со старшим поколением все прошло гладко, то во время общения с двоюродными сестрами Тарапаты, Злата немного напряглась – все из-за острых вопросов.

Сестра Максима задала Злате вопрос о том, сможет ли певица содержать семью, если вдруг у ее мужчины наступит личный финансовый кризис. Кроме этого она интересовалась у Огневич, планирует ли та подписывать брачный договор.

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Злата не растерялась и достойно ответила на все вопросы. После чего девушки вернулись за стол. Там, во время разговора, выяснилось, что Макс до сих пор общается со своей бывшей девушкой. Она – его бизнес-партнер, они владеют салоном красоты.

Злату немного смутил этот момент, но она не стала придавать ему слишком большого значения.

После обеда Макс и Злата катались по вечернему городу и даже попали в неприятную ситуацию – мелкое ДТП. Макс сдавал назад и случайно врезался в стоящий позади автомобиль. В итоге все обошлось.

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Семья Андрея

Андрей Задворный отвез Злату в родной Светловодск. Там живут его мама с папой, которых, как оказалось, мужчина навещает крайне редко. Последний раз до приезда Златы они виделись в 2019 году! С момент встречи прошло полтора года – Андрей списывает все на пандемию COVID-19.

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Злате очень понравились родители Андрея: отец – военный, Огневич он показался очень спокойным и уравновешенным человеком, а мать мужчины оказалась воспитателем и музыкантом. Она отлично владеет аккордеоном.

Вместе со Златой они даже спели дуэтом знаменитую композицию "Ніч така місячна". После этого Андрей предложил Злате отправиться на дачу родителей, чтобы она смогла пообщаться с ними тет-а-тет.

Кроме этого Злате пришлось поработать в огороде. И это в белых кроссовках! Уф!

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Во время общения мама Андрея поведала Злате о том, что у ее сына была девушка после развода с супругой. Они встречались два года, сама девушка – украинская спортсменка по имени Виктория.

Во время общения произошел неловкий момент, когда мама Андрея назвала Злату Викой.

После знакомства Златы с родителями Андрей устроил Холостячке сюрприз: они вместе отправились на прогулку на яхте.

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Cемья Дмитрия

Любимчик многих поклонниц шоу Дмитрий Шевченко также познакомил Злату со своей большой семьей: братом, племянницами, мамой и папой.

Как только все уселись за стол – повисла неловкая пауза. Никто не мог понять, как начать общение, но вскоре все наладилось.

Злате очень понравилась семья Димы. Она также отметила, что они с его мамой похожи внешне: обе шатенки с карими глазами и кудрявыми волосами. Кстати, от природы Волосы у Златы вьются – певица просто часто их выпрямляет.

Фото: скриншот

После этого Дмитрий отвел Злату на крышу – когда-то она забирался туда в детстве, чтобы подглядывать за соседями с помощью бинокля. Злата призналась, что тоже в детстве заглядывала в соседские окна через бинокль.

Фото: скриншот

Кто же из мужчин покинул шоу "Холостячка-2" в 10 выпуске – читайте в еще одном нашем материале.