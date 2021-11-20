Незручне мовчання та робота на городі: все про знайомство Огнєвіч з рідними учасників Холостячки-2

Як пройшов 10 випуск шоу "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У нашому матеріалі ми коротко розповімо вам про те, як пройшов 10-й епізод шоу "Холостячка-2". Найяскравіші моменти випуску, в котрому Злата Огнєвіч познайомилася із сім'ями претендентів на її серце.

Родина Андрія

Цього тижня першим зі своїми рідними Злату знайомив Андрій Хветкевич. І це знайомство було незвичним. Андрій представив Злату своїм мамі та братові, після чого всі разом вони зайнялися...скелелазанням.

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Виявилось, що родина Андрія любить активний відпочинок. Злата була в захваті від ідеї спробувати піднятися на скелю, а в такій приємній компанії й поготів.

Фото: скріншот

Далі був обід на природі, під час якого мама Андрія вручила Златі кілька баночок із варенням власного приготування. Злата оцінила подарунки, після чого настав час спілкування тет-а-тет.

Фото: скріншот

Мама Андрія поділилася історією про непрості пологи сина. Він народився 8 березня, і тоді лікарі відволікалися на святкування Міжнародного жіночого дня. За словами матері Хветкевича, Андрій "застряг", і лікарям довелося докласти додаткових зусиль, щоб дістати дитину з лона матері.

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Тому все життя мати переживає за Андрія, оскільки перший рік життя він постійно перебував під наглядом у лікарів.

Фото: скріншот

Далі Злата поспілкувалася із рідним братом Андрія. Чоловікові не сподобалося, що Злата, на його думку, на всі питання відповідала такими фразами, які "він хотів би почути". На думку брата Хветкевича, Злата була до кінця щирою.

Сім'я Макса

Максим Тарапата познайомив Злату зі своєю мамою, своїми двоюрідними сестрами та дядьком із дружиною. Злата здивувалася, що на неї чекало близьке спілкування з такою великою родиною. До речі, батько Макса пішов із сім'ї. Прикладом наслідування він вважає стосунки свого рідного дядька зі своєю дружиною.

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Фото: скріншот

Злата встигла поспілкуватися з дядьком, мамою та сестрами Макса. І якщо зі старшим поколінням все пройшло добре, то під час спілкування із двоюрідними сестрами Тарапати, Злата трохи напружилася – все через гострі запитання.

Сестра Максима запитала Злату про те, чи зможе співачка утримувати сім'ю, якщо раптом у її чоловіка настане особиста фінансова криза. Крім цього, вона цікавилася в Огневича, чи планує та підписувати шлюбний договір.

Фото: скріншот

Злата не розгубилася і гідно відповіла на всі запитання. Після цього дівчата повернулися за стіл. Там під час розмови з'ясувалося, що Макс досі спілкується зі своєю колишньою дівчиною. Вона – його бізнес-партнерка, вони володіють салоном краси.

Злату трохи збентежив цей момент, але вона не стала надавати йому надто великого значення.

Після обіду Макс і Злата каталися вечірнім містом і навіть потрапили у неприємну ситуацію – дрібну ДТП. Макс здавав назад і випадково врізався в автомобіль, що стояв позаду. У результаті все обійшлося.

Фото: скріншот

Родина Андрія

Андрій Задворний відвіз Злату до рідного Світловодська. Там живуть його мама з татом, яких, як виявилось, чоловік відвідує вкрай рідко. Востаннє до приїзду Злати вони бачилися у 2019 році! З моменту зустрічі минуло півтора роки – Андрій списує все на пандемію COVID-19.

Фото: скріншот

Златі дуже сподобалися батьки Андрія: батько – військовий, Огнєвіч він здався дуже спокійною і врівноваженою людиною, а мати чоловіка виявилася вихователем та музикантом. Вона добре володіє акордеоном.

Разом із Златою вони навіть заспівали дуетом знамениту композицію "Ніч така місячна". Після цього Андрій запропонував Златі поїхати на дачу батьків, щоб вона змогла поспілкуватися з ними тет-а-тет.

Крім цього, Златі довелося попрацювати на городі. І це у білих кросівках! Уф!

Фото: скріншот

Під час спілкування мама Андрія повідала Златі про те, що її син мав дівчину після розлучення з дружиною. Вони зустрічалися два роки, сама дівчина – українська спортсменка на ім'я Вікторія.

Під час спілкування стався незручний момент , коли мама Андрія назвала Злату Вікою.

Після знайомства Злати з батьками Андрій влаштував Холостячці сюрприз: вони разом вирушили на прогулянку на яхті.

Фото: скріншот

Сім'я Дмитра

Улюбленець багатьох шанувальниць шоу Дмитро Шевченко також познайомив Злату зі своєю великою родиною: братом, племінницями, мамою та татом.

Як тільки всі посідали за стіл – повисла незграбна пауза. Ніхто не міг зрозуміти, як розпочати спілкування, але незабаром усе налагодилося.

Златі дуже сподобалася родина Діми. Вона також зазначила, що вони з його мамою схожі зовні: обидві шатенки з карими очима та кучерявим волоссям. До речі, від природи волосся у Злати в'ється – співачка просто часто його вирівнює.

Фото: скріншот

Після цього Дмитро відвів Злату на дах – колись він забирався туди у дитинстві, щоб підглядати за сусідами за допомогою бінокля. Злата зізналася, що теж у дитинстві заглядала у сусідські вікна через бінокль.

Фото: скріншот

Хто ж із чоловіків залишив шоу "Холостячка-2" у 10 випуску – читайте у ще одному нашому матеріалі.