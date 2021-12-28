Netflix ответил Минкульту по поводу скандального образа украинки-воровки

Netflix ответили украинскому министру культуры / Фото: Facebook / Александр Ткаченко

Новый сезон американского сериала "Эмили в Париже" спровоцировал волну хейта со стороны украинских зрителей. Они были шокированы стереотипным изображением киевлянки, которая прилетела во Францию.

Напомним, что режиссеры изобразили ее как человека с отсутствием манер и тягой к воровству – в одной из серий девушка пытается вынести неоплаченный товар из магазина.

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На возмущение общественности отреагировал министр культуры Александр Ткаченко.

Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть, – высказался dev.ua политик.

Он присоединился к мнению общественности и решил написать письмо Netflix. Спустя четыре дня сервис прислал ответ, который министр назвал "достаточно дипломатичным".

Они поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи, – поделился Ткаченко.

Он добавил, что компания так отреагировала благодаря активной гражданской позиции украинцев.

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Это точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев, – считает он.

"Сегодня" также поинтересовались у украинского режиссера, который работает в США, какое отношение к "нашим" за границей на самом деле.