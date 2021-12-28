Netflix відповів мінкульту стосовно скандального образу українки-злодійки

Netflix відповіли українському міністру культури / Фото: Facebook / Олександр Ткаченко

Новий сезон американського серіалу "Емілі у Парижі" спровокував велику хвилю хейту з боку українських глядачів. Вони були шоковані стереотипним зображенням киянки, яка прилетіла до Франції.

Нагадаємо, що режисери наділили її відсутністю манер та тягою до крадіжок, яку вона демонструє в одній із серій, коли намагається винести неоплачений товар із магазину.

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На обурення загалу відреагував міністр культури Олександр Ткаченко.

Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безплатно, бояться депортації? Так не має бути, – висловився dev.ua політик.

Він приєднався до думки українців та вирішив написати листа Netflix. Через чотири дні сервіс надіслав відповідь, яку міністр назвав "досить дипломатичною".

Вони подякували за зворотний зв'язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почули. Домовилися, що у 2022 році будемо більш у тісному контакті, щоб запобігти подібним випадкам, – поділився Ткаченко.

Олександр додав, що компанія так відреагувала завдяки активній громадянській позиції українців.

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Це точно сприятиме тому, щоб у подальшому при показі персонажів української національності в майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців, – вважає він.

Також "Сьогодні" поцікавилися у українського режисера, який працює у США, яке відношення до "наших" за кордоном насправді.