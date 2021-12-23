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Украинцев выставили ворами во втором сезоне Эмили в Париже. Зреет скандал? (Спойлер)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 11:30
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В популярном американском сериале появится героиня из Киева. Сценаристы наделили ее самыми распространенными стереотипами об украинцах
В сериале "Эмили в Париже" появилась героиня с Украины
В сериале "Эмили в Париже" появилась героиня с Украины / Фото: скриншот

Четвертая серия нового сезона "Эмили в Париже" у многих зрителей вызвала возмущение. Поклонникам сериала не понравился образ нового персонажа – украинки Петры, которая прилетела с Киева.

Режиссеры сделали ее чересчур комичной: безвкусно одетая блондинка с клептоманией.

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Скриншот

Пользователи Twitter сейчас активно обсуждают новую героиню. Большинство шокированы ее внешним видом и поведением, но еще больше зрителей удивил момент, когда она учила Эмили воровать одежду в магазинах. Главная героиня пристыдила киевлянку за эту привычку.

Скриншот: Twitter

Роль Петры исполнила начинающая актриса Дарья Панченко, ранее снимавшаяся в французском детективном сериале "Астрид и Рафаэлла".

О чем сериал "Эмили в Париже"?

Эмили Купер, исполнительный директор по маркетингу из Чикаго, неожиданно получает предложение отправиться в Париж вместо своей начальницы. Во Франции она начинает вести Instagram-блог, где рассказывает о своей новой жизни.

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У героини не всё складывается гладко: языковой барьер и одиночество. Поэтому Эмили пытается влиться в новый коллектив, найти друзей и любовь.

Помимо скандальной Петры, в новом сезоне сериала появится еще несколько интересных персонажей, о которых мы недавно рассказывали.

Марина Григоренко
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