Нетребко публично открестилась от Путина и осудила войну в Украине, но ее обвиняют в корысти

Анна Нетребко осудила российское вторжение в Украину / Фото: открытые источники

Ранее в Сети обсуждали тот факт, что "отмененная" везде путинистка Анна Нетребко отчаялась получить работу хоть где-то. Но, похоже, она нашла выход из ситуации. Сегодня на ее официальной странице в Facebook появилось заявление, где она осудила войну в Украине.

Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и не являюсь союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю свою жизнь, в частности, по случаю вручения наград в знак признания моего искусства и на церемонии открытия Олимпиады. В остальном я никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства России, живу в Австрии и являюсь ее налоговым резидентом. Я люблю свою родину, Россию, и ищу мира и единства только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, первоначально в Европе,

– написала Нетребко в соцсети.

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Анна Нетребко / скриншот

Но далеко не все положительно оценили такие слова артистки и обвинили ее в корыстных целях. Дело в том, что из-за ее поддержки Путина и в результате российского вторжения в Украину Анну Нетребко уволили везде, где только можно. В частности – из Metropolitan Opera, также с ней отказались сотрудничать миланский театр La Scala, Баварская государственная опера, она исключена из списка артистов немецкого лейбла. Поэтому такое изменение курса риторики люди расценивают всего лишь как шаг, чтобы снова начать работать.

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скриншот из Facebook Анны Нетребко

Также не стоит забывать, что Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала из его рук награды и даже сфотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров Олегом Царевым. Поэтому ее осуждение российского вторжения в Украину спустя месяц военных действий для украинцев вряд ли что-то поменяет.

Напомним, любимица Путина Нетребко сходила с ума в соцсетях без работы.