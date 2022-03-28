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"Отмененная" везде путинистка Анна Нетребко отчаялась получить работу хоть где-то

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 19:52
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Теперь любимице Путина нечем заняться, а ведь есть-то хочется
Нетребко в очередной раз оправдала безработицу
Нетребко в очередной раз оправдала безработицу / Фото: открытые источники

Ранее мы писали о том, что любимица Путина сходит с ума в соцсетях, потеряв работу из-за поддержки его кровавого режима. И сейчас стало известно, что Анна Нетребко отчаялась в попытках заработать себе на хлеб и теперь выдумывает себе занятия.

Напомним, из-за поддержки Путина с оперной певицей Анной Нетребко отказались сотрудничать мировые сцены. На ее место взяли украинку. Также из-за того, что Нетребко отказалась выступить против политики Владимира Путина, с ней отказались сотрудничать миланский театр La Scala, Баварская государственная опера, она исключена из списка артистов немецкого лейбла.

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Анну Нетребко "отменили" во всем мире
Анну Нетребко "отменили" во всем мире / Фото: Getty Images

Когда-то она блистала на мировых площадках, но расплата за гражданскую позицию ее настигла. Вскоре Нетребко не будет что есть, но она создает видимость, что все идет по плану.

50-летняя артистка с семьей живет в Австрии и теперь изощряется в фантазиях, чтобы чем-то забить свободные дни.

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Скоро я вернусь к работе, но пока меня туда не тянет. В эти пару свободных месяцев я побываю в местах, в которых еще не была,

— писала она в соцсетях.

Нетребко оправдывает свою безработицу отпуском

Но все адекватные люди знают, что Нетребко и таким же проплаченным артистам на коротком поводке кровавого режима больше ничего не светит в цивилизованном мире. Только и останется, что собирать залы в Сибири вместе с Газмановым и Расторгуевым для таких же безвольных людей.

Кстати, недавно певец Лев Лещенко заявил, что не понимает, почему к российским артистам применяют санкции.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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