Неудобно получилось: звезды, которых люди приняли за бездомных (фото)

Звезды, которых приняли за бездомных / Фото: Getty Images

Казалось бы, если твое лицо мелькает на всех мировых телеэкранах, никаких проблем с узнаваемостью быть не должно. Однако, как показывает практика, тебя могут спутать с бездомным, даже если ты суперзвезда. Кого же из популярных личностей не узнали фанаты?

Дэниел Рэдклифф

Фильм о мальчике-волшебнике Гарри Поттере сделал Рэдклиффа мировой звездой. Актер часто появляется на улице не в самых стильных образах, поэтому спутать его с бездомным не так уж сложно. Так и случилось на улице Нью-Йорка, пока Дэниел ждал свою девушку у магазина. К Рэдклиффу подошел парень и предложил ему $5 на кофе. Актер часто вспоминает этот случай и смеется, что ему нужно бриться чаще.

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Дэниель Рэдклифф со своей девушкой / Фото: Getty Images

Ричард Гир

На съемках фильма "Перерыв на бездумье" Ричарду Гиру пришлось перевоплотиться в бездомного. Актер так хорошо вжился в роль, что его действительно приняли за бомжа. Туристка из Франции увидела Гира на улице в Ньо-Йорке и решила угостить его пиццей. Ричард решил не выходить из образа и просто поблагодарил и благословил девушку.

Ричар Гир на съемках фильма в образе бездомного / Фото: Getty Images

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Николас Кейдж

Ситуация с голливудским актером получилась неудобная – его выгнали из ресторана, так как приняли за бездомного. Кейдж пришел отдохнуть в один из элитных ресторанов Лас-Вегаса, при этом внешний вид у него был, мягко говоря, непрезентабельный: актер надел леопардовые штаны, растянутую футболку и резиновые тапочки. Когда Кейдж попытался заказать дорогой алкоголь, персонал стал выгонять его из ресторана. Уже немного выпивший актер устроил настоящий скандал.

Николаса Кейджа пытались выгнать из ресторана / Фото: thesun.co.uk

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