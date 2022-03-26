Неужели дошло? Наташу Королеву, замалчивающую войну в Украине, грызет совесть

Наташа Королева уехала в Питер "спасаться от бед"" / Фото: Instagram, Скриншот из YouTube

Певица Наташа Королева, которая родом из Киева, продолжает молчать о зверствах российских оккупантов в Украине и никак не комментирует путинское вторжение на ее родину. Артистка уже долгое время не выходит в свет и давненько не связывается с поклонниками в соцсетях.

Из-за этого начали распространяться слухи, мол "молчаливая" Наташа Королева сбежала из России в Майами к маме и поэтому не отзывается. Впрочем, сегодня певица наконец вышла на связь и опровергла слухи об отъезде.

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В своем Telegram-канале, который Королева сразу завела после закрытия Instagram в РФ, звезда написала, что приехала в "любимый город Питер", который "всегда спасает от всех бед".

Ну здравствуй, мой любимый город ! Питер всегда спасает. Он из всех бед выручает. Знает он, что меня гложет. И мне непременно поможет, – написала певица.

Похоже, Наташу что-то мучает. Неужели угрызения совести за молчание о кровопролитии? Или ей плохо от подорожания сахара в России? К сожалению, так и неизвестно, почему Королевой плохо. Надеемся, она скоро "проснется" и наконец-то выскажется.

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К слову, пока Королева молчит, то ее старшая сестра Ирина, более известная как певица Руся, активно выражает свою позицию и поддерживает украинский народ.

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