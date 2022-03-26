Невже дійшло? Наташу Корольову, яка замовчує війну в Україні, гризе совість

Наташа Корольова поїхала у Пітер "рятуватись від бід" / Фото: Instagram, Скріншот з YouTube

Співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, продовжує мовчати про звіртсва російських окупантів в Україні і ніяк не коментує путінське вторгнення на її батьківщину. Артистка вже тривалий час не виходить у світ і давненько не зв'язується із шанувальниками у соцмережах.

Через це почали ширитись чутки, мов "мовчазна" Наташа Корольова тишком-нишком втекла з Росії до Маямі до мами і тому не озивається. Втім, сьогодні співачка нарешті вийшла на зв'язок і спростувала чутки про вд'їзд.

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У своєму Telegram-каналі, який Корольва одразу завела після закриття Instagram у РФ, зірка написала, що приїхала в "улюблене місто Пітер", яке "завжди рятує від усіх бід".

Ну привіт моє улюблене місто! Пітер завжди рятує. Він із усіх бід рятує. Знає він, що мене глине і мені неодмінно допоможе, – написала співачка.

Схоже, Наташу щось мучає. Невже докори сумління за мовчання про кровопролиття? Чи їй погано від здорожчання цукру в Росії? На жаль, так і не відомо, чому Корольовій погано. Надіємось, вона скоро "прокинеться" і нарешті висловиться.

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До слова, поки Корольова мовчить, то її старша сестра Ірина, більш відома як співачка Руся, активно висловлює свою позицію та підтримує український народ.

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