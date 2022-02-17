Неузнаваемая! Поклонники шокированы новым видом Анджелины Джоли

Анджелина Джоли испугала публику своей болезненной худобой. / Фото: Getty Images
Анджелину Джоли всегда считали секс-символом – ее внешность, фигура и подача всегда завораживали. Вероятно, дочь Шайло решила подражать звездной маме. Однако в последнее время фаны просто не узнают своего кумира! Актриса заметно изменилась внешне.
Не давно Анджелина пришла в Капитолий, чтобы поддержать закон о борьбе с насилием против женщин.
Актриса считает, что это поможет спасти миллионы страдающих женщин. Вместе со звездой была ее дочь Захара.
Однако публика обратила не столько внимание на заявления Джоли, сколько на ее вид. Актриса прям заставляет фанов тревожиться из-за своей болезненной худобы!
Для выхода Анджелина Джоли выбрала сдержанный классический look – черный жакет и платье. К образу звезда добавила туфельки-лодочки и бусы.
Отметим, что речь Джоли получилась очень эмоциональной, и в какой-то момент она едва сдерживала слезы. Особенно актриса растрогалась, когда говорила о детях, "которые сейчас напуганы и страдают", а также о тех жертвах, которые погибли из-за недоработанного закона.
Почему Анджелина Джоли не такая, как раньше?
Бывшая любимая Брэда Питта всегда была обладательницей подтянутого тела и женственных форм. Однако несколько лет назад на фоне стресса она начала быстро терять вес и так, что в итоге получила анорексию! Чрезмерная худощавость совсем не украсила ее – у Анджелины появился болезненный истощенный вид.
Хоть актриса и признавалась, что борется с болезнью, однако пока результаты не слишком заметны для фанатов.
Напомним, ранее появились новые подробности о личной жизни Анджелины Джоли. В окружении звезды рассказали, что после развода с Брэдом Питтом, у нее теперь новые отношения.