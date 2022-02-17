Невпізнана! Шанувальники шоковані новим образом Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі налякала публіку своєї хворобливою худорлявістю. / Фото: Getty Images
Анджеліну Джолі завжди вважали секс-символом – її зовнішність, фігура та подача завжди заворожували. Ймовірно, її донька Шайло вирішина наслідувати зіркову маму. Проте останнім часом фани просто не впізнають свого кумира! Акторка помітно змінилась зовнішьо.
Нещодавно Анджеліна прийшла до Капітолію, щоб підтримати закон про боротьбу з насильством проти жінок.
Акторка вважає, що це допоможе врятувати мільйони жінок, які страждають. Разом з зірокою була її донька Захара.
Проте публіка звернула не так увагу на заяви Джолі, як на її вигляд. Акторка змушує фанів переживати через свою хворобливу худорлявість!
Для виходу Анджеліна Джолі обрала стриманий класичний look – чорні жакет та сукню. До образу зірка додала туфельки-човники та намисто.
Зазначимо, що промова Джолі вийшла дуже емоційною, і в якийсь момент вона ледве стримувала сльози. Особливо акторка розчулилася, коли говорила про дітей, "які зараз налякані і страждають", а також про ті жертви, які загинули через недопрацьований закон.
Чому Анджеліна Джолі не так як колись?
Колишня кохана Бреда Пітта завжди була володаркою підтягнутого тіла та жіночних форм. Проте кілька років тому на тлі стресу вона почала стрімко втрачати вагу та так, що в результаті отримала анорексію! Надмірна худорлявість зовсім не прикрасила її – Анджеліна мала хворобливий вигляд.
Хоч і акторка зізнавалась, що бореться з хворобою, однак поки що результати не дуже помітні для фанів.
Нагадаємо, раніше з'явились нові подробиці про особисте життя Анджеліни Джолі. В оточенні зірки розповіли, що після розлучення з Бредом Піттом вона поринула у нові стосунки.