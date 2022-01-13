Невеста экс-мужа Ани Лорак похвасталась пышной грудью в купальнике: "Так некрасиво выпирают"

Возлюбленная Мурата Налчаджиоглу показала секси-кадры в Сети. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший супруг Ани Лорак вместе со своей 25-летней избранницей решили после праздников уехать на зимние каникулы в Африку, где сейчас тоже путешествует в одиночку певица Злата Огневич.

Вероятно, 2022 год и Рождество парочка встретила в Украине, после чего они отправились на Занзибар.

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По приезду турецкий бизнесмен с невестой быстро поселились в роскошном отеле и сразу отправились к Индийскому океану, чтобы сделать первое фото из солнечной страны.

Скриншот instagram/__l_i_l_i_a___

Так, в Instagram Лилия опубликовала кадр, где она предстала в сексе-образе, который очень подчеркнул ее пышный бюст.

Лилия в пикантном образе. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

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Как мы видим, любимая экс-мужа Ани Лорак позировала на фоне океана в бикини с леопардовым парео. Свой образ девушка дополнила солнцезащитными очками, а волосы собрали в хвостик.

На другом фото Лиля уже похвасталась фигурой в новом бикини розового оттенка. Впрочем, фото девушка никак не комментирует, только поставила хештех #наилучшиемоменты.

Лилия в розовом купальнике. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

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Фолловеры сразу засыпали девушку комплиментами. Некоторые даже отметили, что Лиля лучше Лорак. Впрочем, не обошлось без хейта:

Красавица. В 100 раз лучше Лорак.

Лорак и не снилось.

Грудь так выпирает некрасиво. Нормальный купальник купи.

Шикарно.

Скриншот instagram/__l_i_l_i_a___

Напомним, осенью 2021 года Мурат сделал предложение Лилии. Парочка встречается уже больше года. Впрочем, об этом романе более подробной информации, к сожалению, нет.

Известно, что невеста бизнесмена работает визажисткой. В соцсетиях она часто публикует фото из салона красоты. Также у нее есть семилетняя дочь Саша от предыдущих отношений.

Сейчас Лилия и дочь живут вместе с Муратом в его роскошной квартире в Киеве. Отметим, что в помещении есть специальная комната для девочки, где стоит стильная белая кровать в виде домика.