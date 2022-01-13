Наречена ексчоловіка Ані Лорак похизувалась пишними грудьми у купальнику: "Так некрасиво випирають"

Кохана Мурата Налчаджиоглу показала сексі-кадри в Мережі. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Колишній чоловік Ані Лорак разом зі своєю 25-річною обраницею вирішили після свят поїхати на зимові канікули в Африку, де зараз також мандрує наодинці співачка Злата Огнєвіч.

Ймовірно, 2022 рік та Різдво парочка зустріла в Україні, після чого вони вже вирушили до Занзібару.

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По приїзду турецький бізнесмен з нареченою швидко оселилися в розкішному готелі й одразу пішли до Індійського океану, щоб зробити перше фото з сонячної країни.

Скріншот instagram/__l_i_l_i_a___

Так, у Instagram Лілія опублікувала кадр, де вона постала у сексі-образі, який дуже підкреслив її пишний бюст.

Лілія в пікантному образі. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

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Як ми бачимо, кохана екс-чоловіка Ані Лорак позувала на тлі океану у бікіні з леопардовим парео. Свій образ дівчина доповнила сонцезахисними окулярами, а волосся зібрали у хвостик.

На іншій світлині Ліля вже похизувалась фыгурою у новому бікіні рожевого відтінку. Втім, фото дівчина ніяк не коментує, лише поставила гештех #найкращімоменти.

Лілія в рожевому купальнику. / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

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Фоловери одразу засипали дівчину компліментами. Деякі навіть зазначили, що Ліля краще Лорак. Втім не обійшлося без хейту:

Красуня. В 100 разів краще Лорак.

Лорак і не снилось.

Груди так випирають не красиво. Нормальний купальник купи.

Шикарно.

Скріншот instagram/__l_i_l_i_a___

Нагадаємо, восени 2021 року Мурат освідчився Лілії. Парочка зустрічається вже більше року. Втім, про цей роман детальнішої інформації, на жаль, немає.

Відомо, що наречена бізнесмена працює візажисткою. У соцмережі вона часто публікує фото з салону краси. Також у неї є семирічна дочка Саша від попередніх стосунків.

Зараз Лілія та з донькою живуть разом із Муратом у його розкішній квартирі у Києві. Зазначимо, що у приміщенні є спеціальна кімната для дівчинки, де стоїть стильне біле ліжко у вигляді будиночка.