Борьба за выживание? Потеряв подписчиков в инсте, Бузова ради хайпа "воскресила" отношения с бывшим

Бузова старается привлечь внимание подписчиков / Фото: открытые источники, Телеграм Ольги Бузовой
Инстаграм Ольги Бузовой несколько лет был в ТОПе рунета. Не раз писали, что она закупала ботов ради числа подписчиков, и это подтверждает тот факт, что на телеграм-канал путинской поклонницы подписываются очень слабо. Чтобы зарабатывать себе на хлеб, хайпожорка Бузова идет на крайние меры.
Мы не устаем повторять, что поддержка военного безумия Путина в Украине еще очень сильно аукнется всем его поклонникам и фанатам. Вскоре им всем не будет что есть из-за санкций и дефицитов на все товары (на цены уже смотрит даже Ксения Бородина, а Лолита Милявская в ужасе от того, сколько стоит сахар).
На крайние меры по спасению имиджа и попытке заработать идет и Ольга Бузова. В последнее время из-за того, что инстаграм в РФ – уже все, звезды местного разлива вынуждены спасаться бегством в телеграм. Правда, подписчики за ними идут не очень охотно. Поэтому Бузова не стесняется полоскать свое белье и рассуждать о личной жизни. Недавно она даже попыталась воскресить свои старые отношения – чего не сделаешь ради порции мизерного внимания новых фолловеров.
Мой идеальный мужчина, в него невозможно не влюбиться. Ох эти его глаза. Помню как тонула в них и всё прощала. Хотя Тима и правда идеальный… Правда, стал таким спустя 12 лет после нашего расставания. Мы начали встречаться в 2007 году) и до сих пор дружим. Как думаете в одну реку можно войти дважды?
Бузова действительно надеется, что подписчики поверят в ее роман с бывшим? Хотя те, кто впитывает рашистскую пропаганду, может на этот бред действительно клюнуть. Зачем иначе Ольга вспоминала имя Давы недавно?
Так что стоит ожидать новых представлений от Бузовой, которая в погоне за подписчиками не гнушается самых низменных своих проявлений.
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