Боротьба за виживання? Втративши підписників в інсті, Бузова заради хайпу "воскресила" стосунки з колишнім

Бузова намагається привабити увагу підписників / Фото: открытые источники, Телеграм Ольги Бузової

Інстаграм Ольги Бузової кілька років був у ТОПі рунету. Неодноразово писали, що вона закуповувала роботів заради кількості підписників. І це підтверджує той факт, що на телеграм-канал путінської шанувальниці підписуються дуже слабо. Щоб заробляти собі на хліб, хайпожорка Бузова вдається до крайніх заходів.

Ми не втомлюємося повторювати, що підтримка військового божевілля Путіна в Україні ще дуже сильно відгукнеться всім його шанувальникам та фанатам. Незабаром усім їм не буде що їсти через санкції та дефіцити на всі товари (на ціни вже дивиться навіть Ксенія Бородіна, а Лоліта Мілявська в жаху від того, скільки коштує цукор).

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На крайні заходи щодо порятунку іміджу та спроби заробити йде і Ольга Бузова. Останнім часом через те, що інстаграм у РФ – уже всі, зірки місцевого розливу змушені рятуватися втечею в телеграм. Щоправда, підписники за ними йдуть не дуже охоче. Тому Бузова не соромиться полоскати свою білизну та розмірковувати про особисте життя. Нещодавно вона навіть спробувала воскресити свої старі стосунки – чого не зробиш заради порції мізерної уваги нових фоловерів.

Бузова з колишнім / скріншот із телеграм

Мій ідеальний чоловік, у нього неможливо не закохатися. Ох, ці його очі. Пам'ятаю, як тонула в них і все прощала. Хоча Тім і справді ідеальний ... Правда, став таким через 12 років після нашого розставання. Ми почали зустрічатися у 2007 році) і досі дружимо. Як думаєте, в одну річку можна увійти двічі?

Бузова справді сподівається, що підписники повірять у її роман із колишнім? Хоча ті, хто вбирає рашистську пропаганду, може на це марення справді клюнути. Навіщо інакше Ольга згадувала ім'я Дави нещодавно?

скріншот із телеграм Бузовий

Тож варто очікувати нових уявлень від Бузової, яка в гонитві за передплатниками не гребує найнижчих своїх проявів.

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