А из чего же варить варенье? У рашистки Лолиты волосы встали дыбом от цен на сахар в России

Российская певица прогнозирует, что сахар в сезон, когда нужно будет варить варенье, будет стоить как крыло от самолета

Лолита Милявская в шоке от цен на сахар в стране-агрессорке / Фото: Instagram

Уже месяц весь мир вместе с Украиной противостоит российским оккупантам, которые цинично убивают людей и разрушат наши города. Однако Лолита Милявская считает, что это некая "спецоперация".

Ее не волнует, что военные из России вторглись в Украину и пытаются уничтожить ее. Зато Лолита бьет тревогу из-за... повышения цен на сахар! По словам певицы, повышение цен на продукты в РФ – "это не патриотично". А как же людям варить варенье? – паникует Лолита .

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Меня единственное впечатляет – цены. Я все понимаю, и о санкциях, и со всеми все это разделяю, потому что живу здесь. Но ведь нельзя так зарабатывать на своих, нельзя же обдирать людей до последнего. Я понимаю всех, кто купил макароны и сахар заранее. Потому что сахар в сезон, когда нужно будет варить варенье и компоты, будет стоить как крыло от самолета. Вот эти люди, которые поставляют продукты, хоть раз поставили бы себя на место тех, для кого евро и доллар – это мифическая единица, и загранпаспорт тоже, наверное, совести было бы больше. Это не патриотично, – возмущается Лолита.

Певица пригрозила: мол, "все возвращается бумерангом". Вот только кому она посылает такие месседжи – продавцам или российским властям, – неизвестно.

Также Лолита жалуется, что за последний месяц совсем забыла, что "она – женщина". "Так устала, что не хотела петь, а сейчас, как никогда, хочу на сцену". Похоже, Лолита, как и Джиган, до сих пор не осознает происходящего.

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Между прочим, Милявская додумалась поблагодарить украинцев, которые помогли провести эвакуацию ее близких из Киева, не брали деньги за ночлег и делились едой.

Напомним, другая российская певица с украинскими корнями – Елка – в момент вторжения России в Украину выбрала тактику молчания.

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