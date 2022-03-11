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Бузова не понимает, почему Барских говорит о России с ненавистью: Нас с детства учили толерантности

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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11 марта, 12:20
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Ольга Бузова решила не комментировать обстрелы российской армии в украинских городах, а вот относительно высказываний Макса Барских не смогла пройти мимо
Ольга Бузова осудила Макса Барских
Ольга Бузова осудила Макса Барских / Фото: Скриншот из YouTube

На своей странице в Instagram артист с первого дня публикует видео о войне в Украине. Он называет вещи своими именами: Путин напал на Украину.

Некоторое время Барских пытался достучаться до российских поклонников, но потом понял, что это делать бесполезно. Тем не менее артист продолжил говорить что думает о стране, которая обстреливает Украину. Его фраза о дырявой России удивила звезд российского шоу-бизнеса. До Ольги Бузовой все еще не дошло, почему у Барских появилась ненависть к россиянам.

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У себя в Telegram-канале телеведущая стала задаваться вопросом, что же произошло с украинским певцом.

Я не понимаю что с тобой произошло…откуда такая ненависть к людям!!! К людям, которые подарили тебе признание, любовь, восхищение, возможность выступать на лучших площадках страны, зарабатывать и делать невероятные шоу… Нас с детства учили толерантности, и лично я всегда была убеждена, что "музыка – вне политики". Это то, что сейчас необходимо людям…она должна лечить и вдохновлять, а не уничтожать, как это делаешь ты, Максим

Ольга Бузова раскритиковала Макса Барских
Ольга Бузова раскритиковала Макса Барских / Фото: Telegram

Бузова добавила, что раз Барских не хочет, чтобы россияне слушали его музыку, то нужно и в ВКонтакте удалить песни артиста. А также треки других украинских артистов, которых также "оскорбляет прослушивание их песен ее соотечественниками".

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К слову, ранее Алексей Панин объяснял россиянам, почему Макс Барских критикует Россию.

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Элина Пелешенко
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