Ник Джонас и Приянка Чопра впервые показали трехмесячную дочь

Ник Джонас и Приянка Чопра поделились первым фото с дочерью / Фото: instagram.com/priyankachopra

В январе этого года Приянка Чопра и ее супруг Ник Джонас сообщили поклонникам радостное известие о том, что стали родителями. Малышку, которую назвали Малти Мари, звездной паре подарила суррогатная мать.

Спустя три месяца после рождения дочери Приянка поделилась первым совместным фото с малышкой в своем Instagram. На снимке счастливые родители радуются тому, что их дочь наконец-то оказалась дома.

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Как рассказала индийская актриса, почти 100 дней Малти Мари находилась в отделении интенсивной терапии для новорожденных в Лос-Анджелесе, где ее наблюдали специалисты. За это время молодые родители оказались на эмоциональных "американских горках" и на своем опыте поняли, как порой сложно бывает семьям с маленькими детьми.

Путь каждой семьи уникален и требует определенного уровня веры. И хотя у нас были сложные несколько месяцев, оглядываясь назад, становится совершенно ясно, насколько ценен и совершенен каждый момент. Мы очень рады, что наша маленькая девочка наконец-то дома, – написала Чопра.

Напомним, что Приянка Чопра присоединилась к мировым знаменитостям, которые поддержали украинцев и призвала весь мир помогать народу Украины в борьбе с агрессией России.