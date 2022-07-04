Noize MC знал: Белгород попадет под ракетный обстрел. Откуда? (видео)

Noize MC высказался о ракетном обстреле Белгорода / Фото: ТАСС, instagram.com/noizemc

С первых дней полномасштабной войны в Украине Noize MC выступает в поддержку украинского народа. Сейчас исполнитель дает концерты по всему миру, где высмеивает путинскую власть и российское общество.

На вчерашнем концерте в Ташкенте Иван Алексеев(настоящее имя артиста) высказался о взрывах в российском городе Белгород.

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Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернуться. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь...когда я узнавал новости про Ирпень и Бучу...Война омерзительна, у нее нечеловеческое лицо. И она должна закончится! Она должна была закончится, черт возьми, так и не начавшись, – сказал со сцены Noize MC.

Зрители поддержали позицию музыканта и после его слов стали скандировать лозунг: "Нет войне!".

После выступления Алексеев поделился видео с концерта в своем Instagram, где в комментариях его также поддержали сотни фолловеров.

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Напомним, что Noize MC вместе с российской исполнительницей Монеточкой в первые дни войны организовали тур по Европе в поддержку Украины. Средства собранные на концертах они передали на помощь украинскому народу.

Ранее украинские знаменитости отреагировали на рашистский обстрел торгового центра в Кременчуге.