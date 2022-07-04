Noize MC знав: Бєлгород потрапить під ракетний обстріл. Звідки? (відео)

Noize MC висловився про ракетний обстріл Бєлгорода / Фото: ТАСС,

З перших днів повномасштабної війни в Україні Noize MC виступає на підтримку українського народу. Тепер виконавець дає концерти по всьому світу, де висміює путінську владу та російське суспільство.

На вчорашньому концерті в Ташкенті Іван Алексєєв (справжнє ім'я артиста) висловився про вибухи у російському Бєлгороді.

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Коли з Бєлгорода полетіли ракети, я знав, що вони повернуться. Сьогодні, на жаль, це сталося. Моє улюблене рідне місто обстріляли. Що я відчуваю з цього приводу? Рівно те саме, що я відчував, коли обстрілювали Київ, Харків, Маріуполь... коли я дізнавався новини про Ірпінь та Бучу... Війна огидна, у неї нелюдське обличчя. І вона має закінчитися! Вона повинна була закінчитися, чорт забирай, так і не розпочавшись, – сказав зі сцени Noize MC.

Глядачі підтримали позицію музиканта і після його слів почали скандувати "Ні війні!"

Після виступу Алексєєв поділився відео з концерту в Instagram, де в коментарях його також підтримали сотні фоловерів.

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Нагадаємо, що Noize MC разом з російською виконавицею Монеточкою у перші дні війни організували тур Європою на підтримку України. Кошти, зібрані на концертах, вони передали на допомогу українському народу.

Раніше українські знаменитості відреагували на рашистський обстріл торговельного центру в Кременчуці.