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Noize MC и Монеточка высмеяли российское общество на концерте в Варшаве

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 12:03
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Российские музыканты отказались поддерживать путинский режим и теперь дают благотворительные концерты в поддержку Украины в разных уголках Европы
Noize MC и Монеточка дали концерт в поддержку Украины
Noize MC и Монеточка дали концерт в поддержку Украины / Фото: instagram.com/noizemc

Noize MC и Монеточка продолжают поддерживать народ Украины и собирать финансовую помощь для беженцев. Артисты уже дали несколько концертов в Риге и в Вильнюсе.

А вчера Noize MC и Монеточка побывали в Варшаве. Во время своего концерта российские музыканты высмеяли рашистскую власть и зомбированное общество РФ.

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Noize MC исполнил песню "Аусвайс", в которой описал все ужасы нынешний реалий и поднял наболевшие темы. В куплетах прозвучали строки и о детях в бомбоубежищах, и зомби-пропаганде, и о том, как социальные сети блокируют все, что связано с войной.

Музыкант признался, что написал эту песню за день до концерта и для него исполнять ее очень сложно, но он просто обязан сделать это сейчас.

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А вот Лиза Монеточка зачитала стихотворение о главном символе рашистов букве "Z" и объяснила, что он значит. Точнее и не скажешь!

Также во время концерта музыканты снова собирали средства для украинцам. Сделать свое пожертвование могли не только европейцы, но и жители России.

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Так, Noize MC и Монеточка за свои выступления смогли собрать более 35 тысяч евро на помощь украинским беженцам.

Ранее украинский певец MELOVIN объяснил, что не так с путинистом Филиппом Киркоровым.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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