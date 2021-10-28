Новая прическа и люксовые бренды: Тина Кароль презентовала новый клип

Тина Кароль сменила прическу ради нового клипа / Фото: instagram.com/_fantina

Поклонники с нетерпением ждали новую работу любимой певицы. Сегодня Тина Кароль презентовала клип на песню "Двойной рай", которая стала заглавной в новом мини-альбоме певицы.

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Видеоработа артистки снята в стиле романтического триллера. Тина Кароль появилась с челкой и в образах total black от любимых дизайнеров – короткое черное платье от David Koma, платье до пола SAINT LAURENT, наряд GUCCI, созданный Томом Фордом для этого бренда в 1998 году.

Тина Кароль / Фото: Скриншот из YouTube

Поклонники уже оценили эксперименты певицы. Многие отметили, Тине Кароль идет новый образ.

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"Невероятная работа! Невероятная песня, клип, об образе я вообще молчу. Спасибо за подаренные эмоции. Очень"

"Блондинка с челкой в total black – разрыв. Каждый раз думаешь, что это уже потолок и лучше невозможно. Но Тина всегда доказывает обратное. Восторг"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Новый мини-альбом "Двойной рай" певица презентует уже завтра, 29 октября. Ранее артистка призналась, что посвятила работу своему бывшему возлюбленному.

"Двойной рай" – станет третьим альбом Тины Кароль в этом году.

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