Новые имена: как члены королевской семьи называют своих детей

Новые имена в королевской семье / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Внучка Елизаветы II – принцесса Беатрис – впервые стала матерью 18 сентября. Она и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци назвали свою дочь Сиенна Элизабет.

СМИ писали, что принцесса Беатрис всегда мечтала назвать свою будущую дочь именем Лилибет в честь королевы Великобритании Елизаветы II, но, как видим, ее опередили Гарри и Меган.

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Сама же принцесса Беатрис – девятая в очереди на трон Великобритании.

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Королевская семья сообщила имя дочери принцессы Беатрис / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Меган Маркл родила второго ребенка 4 июня. Девочка получила имя Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь королевы Елизаветы II и матери принца Гарри – принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи / Фото: instagram.com/misanharriman

Поговаривали, что королева лично разрешила принцу Гарри назвать дочь Лилибет (этим именем называли Ее Величество самые близкие).

К слову, Лилибет-Диана появилась в списке наследников престола на официальном сайте королевской семьи, как и ее брат Арчи ранее.

Еще одна внучка Елизаветы II – принцесса Евгения – родила первенца от своего супруга Джека Бруксбэнка в феврале. Сына Евгения назвала Август Филипп Хоук Бруксбэнк.

Принцесса Евгения с мужем и сыном / Фото: instagram.com/princesseugenie

Еще в сентябре друг королевской семьи рассказал СМИ, что принцесса Евгения откажется от титула для своего ребенка – она хочет, чтобы ее дети были счастливыми и здоровыми и жили "обычной жизнью".

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