Новые тайны и новые убийства: обзор пятой серии сериала "Зломовчання" с Ксенией Мишиной

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

В четвертой серии "Зломовчання" и детективы, и Ольга Романченко с журналистом Стрыбором уже узнали, кто стоит за похищениями юных девушек, но пятая серия показывает, что не все так просто.

О чем расскажет пятая серия "Зломовчання"?

Казалось бы, в предпоследнем эпизоде все должно стать на свои места, но хочу заметить, что в пятой серии создатели решили запутать зрителей и подкинуть новых загадок.

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В самом начале серии зрителей ждет странная сцена – муж-полицейский избивающий свою супругу за телефонный разговор. С кем она говорила и о чем – загадка. Но основной смысл, который сразу выходит на поверхность, в том, что не все копы хорошие. Возможно, это некая метафора к тому, что люди имеющие власть не боятся ни закона, ни правосудия.

Скриншот – Зломовчання

О том, что к похищениям причастен давний бизнес-партнер супруга Ольги Романченко у следствия не остается никаких сомнений – тест ДНК подтверждает, что Рокко был знаком с убитыми девушками. А одна из подруг убитых рассказывает, что бизнесмен заставлял их спать со взрослыми влиятельными мужчинами за деньги на сигареты.

Скриншот – Зломовчання

Чтобы выяснить новые детали о том, как несовершеннолетние попадали в Хорватию, Ольга Романченко и Стрыбор приезжают в Киев. Бизнесвумен старается действовать скрытно и никого не оповещает о приезде.

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Романченко намерена поговорить с Виктором, который и знакомил девушек с похитителями. Пока Ольга старается расследовать сметь Кати, сестра считает именно ее причиной всех бед.

Скриншот – Зломовчання

Но главную тайну Ольги Романченко раскроет украинская полиция. Пока хорватские полицейские ждут данные о Кате от украинских коллег, те пытаются "подчистить" всю информацию о девушке и ее пропаже. Случайно в одном из документов начальник полиции раскрывает секрет семьи Романченко и узнает, что Катя дочь Ольги.

И, если вы внимательно смотрели четвертую серию, станет понятно, почему Катя считала мамой именно Ольгу.

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Предатель среди своих

Замести следы преступники пытаются не только в Украине, но и в Хорватии. Шеф полиции, которому следователи раскрывают всю информацию о ходе расследования, оказывается возможным соучастником.

Подозревать о том, что начальник полиции предатель начинают коллеги, поле того, как он предлагает м очень странный и неэффективный план поимки преступника. Кроме того, детективы Владимир и Весна узнают, что кто-то стер все данных о убитых девушках из базы данных.

Убийства не заканчиваются

Будьте готовы, что в пятом эпизоде нас снова ждет убийство. И не одно. Ольга Романченко лишится главного свидетеля – Виктора. И хотя фотограф успевает рассказать часть информации Романченко, главный секрет он уносит с собой. Болтливого свидетеля убивают свои же.

Скриншот – Зломовчання

Следом за ним погибает и помощник Ольги, бывший полицейский, который помог выйти на след преступников.

Теперь Ольга и Стрыбор остаются в Киеве один на один с опасным расследованием детской работорговли.

Кстати, недавно мы лично пообщались с одним из авторов сериала, который рассказал, почему герои "Зломовчання" так часто матерятся и что ждет дальше.