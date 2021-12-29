Героиня Ксении Мишиной приблизится к разгадке: обзор новой серии "Зломовчання"

Совсем скоро зрители вместе с героями сериала смогут узнать, что же стало причиной смерти молодых девушек в хорватском Осиеке. Острожно, в материале спойлеры!

Вышла четвертая серия "Зломовчання" / Фото: скриншот

Разгадка запутанной истории совсем близко. Впереди еще две увлекательные серии, но а пока стоит разобраться, что же произошло в четвертом эпизоде "Зломовчання".

Что ждет в четвертой серии "Зломовчання"?

В новой серии наконец-то настало время познакомиться с племянницей Ольги Романченко Катей, смерть которой и привлекла внимание влиятельной семьи к ужасающим событиям в Осиеке.

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Девушка расскажет сама, что же произошло с ней на самом деле и как она оказалась так далеко от дома.

Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: скриншот

Нелепая случайность и одно неосторожное знакомство в клубе стали для юной девушки роковыми. Всегда открытая и честная со своими родными Катя вдруг решает не рассказывать маме о своих встречах с Виктором, а тот и не догадывается, кого "подсовывает" сутенерам.

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Катя пытается сбежать от сексуального рабства, но снова становится жертвой рокового стечения обстоятельств и умирает под колесами авто.

Под пытками бывшего полицейского, с которым Ольга начала расследование в Киеве, Виктор рассказывает все, что знает о торговле девушками в Европе.

Чтобы приблизиться к разгадке и наконец-то выяснить все ужасающие события, Ольга Романченко объединяет свои силы с журналистом Стрыбором и следователем Владом. Вместе они находят новые детали в серии смертей.

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Ксения Мишина на съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Оказывается, что в деле замешан очень влиятельный человек, который ранее уже имел проблемы с законом. Но ударом для всех становится то, что бизнесмен давний друг супруга Ольги и ведет с ним дела.

Принять то, что друг оказался предателем очень непросто, но в деле появляются неоспоримые доказательства того, что он причастен к гибели не только Кати, но и других несовершеннолетних девушек.

В этом эпизоде, стоит отметить, мы приоткроем завесу в личную жизнь каждого из героев. Например, опасения Влада о причастности бывшей супруги к смерти матери окажутся не иллюзорными, женщина действительно решилась на преступление...но ради бывшей свекрови.

Новая загадка "Зломовчання"

Именно в четвертой серии сериала появляется появляется удивительная и интересная деталь – Катя считает своей мамой Ольгу.

Еще в начале мы узнали о том, что у девушки были очень теплые отношения с тетей и они были достаточно близки. Но почему Катя в своих видениях называет мамой именно героиню Ксении Мишиной, а не родную мать – неясно.

Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Да и Ольга забывая обо всех своих делах, практически не уделяя время родному сыну, бросается на поиски преступников.

Думаю, что в следующих эпизодах откроется еще одна тайна семьи Романченко.

Без откровений точно не обойдется! Кстати, недавно мы лично пообщались с одним из авторов сериала, который рассказал, почему герои "Зломовчання" так часто матерятся и что ждет дальше.