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Почему в сериале с Мишиной "Зломовчання" так много матов – объясняет соавтор проекта

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 11:25
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Показать жизнь, как она есть – такой была главная задача создателей криминальной драмы. Каково это заставить актеров материться в кадре и показать то, что до этого никто не показывал – узнаем из первых уст
Соавтор сериала "Зломовчання" Дмитрий Кицай
Соавтор сериала "Зломовчання" Дмитрий Кицай / Фото: пресс-служба

Сериал "Зломовчання" продолжает завоевывать внимание украинских зрителей. Мы уже успели посмотреть третью серию криминальной драмы и сделать на нее обзор.

Но самое главное, нам удалось пообщаться с Дмитрием Кицаем, одним из авторов украинской линии сюжета сериала и руководителем направления OLL.TV original. В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" Дмитрий рассказал об откровенных сценах и нецензурных выражениях в "Зломовчання".

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Дмитрий Кицай с командой на премьере сериала "Зломовчання"
Дмитрий Кицай с командой на премьере сериала "Зломовчання"

Для украинского рынка криминальную драму можно назвать очень смелой – герои не стесняются в выражениях, некоторые сцены могут удивить впечатлительных зрителей, да и тема довольно непростая. Но, как говорит Дмитрий, все ради того, чтобы получилось как в жизни.

Мы хотим делать сериалы про людей настоящих, о том, как они ведут себя по-настоящему, живут по-настоящему – любят, ненавидят, завидуют, боятся. А когда по-настоящему, тогда без прикрас – жизненно, – делится соавтор проекта.

"Зломовчання" – первый сериал в Украине, созданный специально для стриминговой платформы. Благодаря этому, свободы у авторов появилось больше.

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Для создателей проекта было очень важно показать всю палитру эмоций персонажей, честные переживания и неподдельные чувства, ведь сюжет основан на реальных событиях. Такого в украинских сериалах мы точно не видели раньше.

Реакция актеров на мат в сериале

Как рассказывает Дмитрий, первое время актеры тоже были удивлены диалогами в сценарии. Сценаристам приходилось объяснять им, откуда и зачем в сценарии вдруг появляется мат.

На начальных этапах актеры все же боязно произносили нецензурные слова в своих репликах, но в процессе освоились и уже интуитивно дополняли диалоги крепкими словечками.

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Правда, кое-кто из героев так вошел в азарт, что использовал мат при каждом удобном случае. Например, сценаристам пришлось местами "цензурить" Петра Ниневского, который исполнил в сериале роль молодого фотографа Виктора.

Петр Нинёвский на съемках "Зломовчання"
Петр Нинёвский на съемках "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Лучше всего внедрить маты в речь персонажей удалось актерам дубляжа. По словам Дмитрия Кицая, им тоже понадобилось время для того, чтобы привыкнуть к тому, что теперь можно материться.

Актеры дубляжа очень мастерски это делают. Да, с ними было сложнее в том плане, что они привыкли работать в кино и говорить, как в кино – поставленный голос, идеальное произношение. Мы потихонечку из них это выбивали, просили говорить проще. "Хочется? Чувствуете, что надо мат? Пожалуйста" – мы их свободно отпустили, и они справились прекрасно и нецензурными словами не увлекались, – рассказывает Дмитрий.

Продюсер поделился своим интересным лайфхаком. Во время просмотра серий "Зломовчання" Дмитрий внимательно следит за реакцией своей жены и если ее, как зрителя, не "выбрасывает" из истории очередной мат, значит все было сделано правильно.

Все таки главной задачей перед творческой командой было сделать диалоги максимально приближенными к жизни и добиться органичности даже в жестких выражениях.

Когда нецензурные слова стоят там, где надо, их даже не замечаешь и это залог правильного употребления этих слов, – говорит соавтор проекта.

Будут ли откровенные и жесткие сцены?

Создатели сериала добивались правдоподобности не только в диалогах, но и в картинке. На экране зрители могут увидеть достаточно психологически сложные сцены, но их особенность не в том, чтобы воочию показать насилие или жестокость, а заставить задуматься о ней.

В самом конце будет несколько тяжелых сцен. Они не отвратительные и не пугающие, просто когда ты их смотришь, ты понимаешь, что вот оно настоящее, гнусное насилие. Мы ничего не смаковали и не показывали в деталях. Откровенность этих сцен не в натурализме, а в понимании, на какое зло способен один человек в отношении другого. Сила этих сцен в том, что люди в этот момент переживают по-настоящему, – поделился Дмитрий Кицай.

Дмитрий с исполнителем главной мужской роли в "Зломовчанні" Гораном Богданом
Дмитрий с исполнителем главной мужской роли в "Зломовчанні" Гораном Богданом / Фото: пресс-служба

Сериал "Зломовчання" выходит эксклюзивно на онлайн-сервисе OLL.TV

Ранее, создатели сериала рассказали, почему пригласили на главную роль именно Ксению Мишину и как актриса справилась с образом бизнес-леди.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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