Почему в сериале с Мишиной "Зломовчання" так много матов – объясняет соавтор проекта

Сериал "Зломовчання" продолжает завоевывать внимание украинских зрителей. Мы уже успели посмотреть третью серию криминальной драмы и сделать на нее обзор.
Но самое главное, нам удалось пообщаться с Дмитрием Кицаем, одним из авторов украинской линии сюжета сериала и руководителем направления OLL.TV original. В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" Дмитрий рассказал об откровенных сценах и нецензурных выражениях в "Зломовчання".
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Для украинского рынка криминальную драму можно назвать очень смелой – герои не стесняются в выражениях, некоторые сцены могут удивить впечатлительных зрителей, да и тема довольно непростая. Но, как говорит Дмитрий, все ради того, чтобы получилось как в жизни.
Мы хотим делать сериалы про людей настоящих, о том, как они ведут себя по-настоящему, живут по-настоящему – любят, ненавидят, завидуют, боятся. А когда по-настоящему, тогда без прикрас – жизненно, – делится соавтор проекта.
"Зломовчання" – первый сериал в Украине, созданный специально для стриминговой платформы. Благодаря этому, свободы у авторов появилось больше.
Для создателей проекта было очень важно показать всю палитру эмоций персонажей, честные переживания и неподдельные чувства, ведь сюжет основан на реальных событиях. Такого в украинских сериалах мы точно не видели раньше.
Реакция актеров на мат в сериале
Как рассказывает Дмитрий, первое время актеры тоже были удивлены диалогами в сценарии. Сценаристам приходилось объяснять им, откуда и зачем в сценарии вдруг появляется мат.
На начальных этапах актеры все же боязно произносили нецензурные слова в своих репликах, но в процессе освоились и уже интуитивно дополняли диалоги крепкими словечками.
Правда, кое-кто из героев так вошел в азарт, что использовал мат при каждом удобном случае. Например, сценаристам пришлось местами "цензурить" Петра Ниневского, который исполнил в сериале роль молодого фотографа Виктора.
Лучше всего внедрить маты в речь персонажей удалось актерам дубляжа. По словам Дмитрия Кицая, им тоже понадобилось время для того, чтобы привыкнуть к тому, что теперь можно материться.
Актеры дубляжа очень мастерски это делают. Да, с ними было сложнее в том плане, что они привыкли работать в кино и говорить, как в кино – поставленный голос, идеальное произношение. Мы потихонечку из них это выбивали, просили говорить проще. "Хочется? Чувствуете, что надо мат? Пожалуйста" – мы их свободно отпустили, и они справились прекрасно и нецензурными словами не увлекались, – рассказывает Дмитрий.
Продюсер поделился своим интересным лайфхаком. Во время просмотра серий "Зломовчання" Дмитрий внимательно следит за реакцией своей жены и если ее, как зрителя, не "выбрасывает" из истории очередной мат, значит все было сделано правильно.
Все таки главной задачей перед творческой командой было сделать диалоги максимально приближенными к жизни и добиться органичности даже в жестких выражениях.
Когда нецензурные слова стоят там, где надо, их даже не замечаешь и это залог правильного употребления этих слов, – говорит соавтор проекта.
Будут ли откровенные и жесткие сцены?
Создатели сериала добивались правдоподобности не только в диалогах, но и в картинке. На экране зрители могут увидеть достаточно психологически сложные сцены, но их особенность не в том, чтобы воочию показать насилие или жестокость, а заставить задуматься о ней.
В самом конце будет несколько тяжелых сцен. Они не отвратительные и не пугающие, просто когда ты их смотришь, ты понимаешь, что вот оно настоящее, гнусное насилие. Мы ничего не смаковали и не показывали в деталях. Откровенность этих сцен не в натурализме, а в понимании, на какое зло способен один человек в отношении другого. Сила этих сцен в том, что люди в этот момент переживают по-настоящему, – поделился Дмитрий Кицай.
Сериал "Зломовчання" выходит эксклюзивно на онлайн-сервисе OLL.TV
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