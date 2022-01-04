Нові таємниці та нові вбивства: огляд п'ятої серії серіалу "Зломовчання" з Ксенією Мішиною

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

В четвертої серії "Зломовчання" і детективи, і Ольга Романченко із журналістом Стрибором уже дізналися, хто стоїть за викраденнями юних дівчат, але п'ята серія показує, що не все так просто.

Про що розповість п'ята серія Зломовчання?

Здавалося б, у передостанньому епізоді все має стати на свої місця, але хочу зауважити, що у п'ятій серії творці вирішили заплутати глядачів та підкинути нових загадок.

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На самому початку серії на глядачів чекає дивна сцена – чоловік-поліцейський, який б'є свою дружину за телефонну розмову. З ким вона говорила і про що – загадка. Але основний сенс, який одразу виходить на поверхню, у тому, що не всі копи гарні. Можливо, це якась метафора до того, що люди, які мають владу, не бояться ні закону, ні правосуддя.

Скріншот – Зломовчання

Про те, що до викрадень причетний давній бізнес-партнер чоловіка Ольги Романченко, у слідства не залишається жодних сумнівів – тест ДНК підтверджує, що Рокко був знайомий з убитими дівчатами. А одна з подруг убитих розповідає, що бізнесмен змушував їх спати із дорослими впливовими чоловіками за гроші на цигарки.

Скріншот – Зломовчання

Щоб з'ясувати нові деталі про те, як неповнолітні потрапляли до Хорватії, Ольга Романченко та Стрибор приїжджають до Києва. Бізнес-леді намагається діяти потай і нікого не сповіщає про приїзд.

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Романченко має намір поговорити з Віктором, який і знайомив дівчат із викрадачами. Поки Ольга намагається розслідувати сміття Каті, сестра вважає саме її причиною всіх бід.

Скріншот – Зломовчання

Та головну таємницю Ольги Романченко розкриє українська поліція. Поки хорватські поліцейські чекають дані про Кату від українських колег, ті намагаються "підчистити" всю інформацію про дівчину та її зникнення. Випадково в одному з документів начальник поліції розкриває секрет родини Романченко та дізнається, що Катя – дочка Ольги.

І якщо ви уважно дивилися четверту серію, стане зрозуміло, чому Катя вважала мамою саме Ольгу.

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Зрадник серед своїх

Замість слідів злочинці намагаються не лише в Україні, а й у Хорватії. Шеф поліції, якому слідчі розкривають всю інформацію про перебіг розслідування, є можливим співучасником.

Підозрювати про те, що начальник поліції зрадник починають колеги, поле того, як він пропонує м дуже дивний і неефективний план упіймання злочинця. Крім того, детективи Володимир і Весна дізнаються, що хтось стер усі дані про вбитих дівчат з бази даних.

Вбивства не закінчуються

Будьте готові, що в п'ятому епізоді на нас знову чекає вбивство. І не одне. Ольга Романченко позбудеться головного свідка – Віктора. І хоча фотограф встигає розповісти частину інформації Романченка, головний секрет він забирає із собою. Балакучого свідка вбивають свої ж.

Скріншот – Зломовчання

За ним гине і помічник Ольги, колишній поліцейський, який допоміг вийти на слід злочинців.

Тепер Ольга та Стрибор залишаються в Києві віч-на-віч із небезпечним розслідуванням дитячої работоргівлі.

До речі, нещодавно ми особисто поспілкувалися з одним із авторів серіалу, який розповів, чому герої "Зломовчання" так часто матюкаються і що чекає далі .